Карсон-Сити, США, , 09:53 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 февраля сообщает корреспондентИА REGNUM.

Игра состоялась на льду открытого катка «Эджвуд Тахо Резорт» в Стейтлайне и закончилась в пользу «Бриюнз» со счетом 7:3.

В составе «Бостона» голы забили оформивший в матче хет-трик Давид Пастрняк (1-я, 21-я и 58-я минуты), Чарли Макэвой (16-я), Чарли Койл (37-я), Трент Фредерик (37-я) и Ник Ритчи (38-я, в большинстве).

У «Филадельфии» шайбами отметились Джоэль Фараби (7-я), Шон Кутюрье (15-я) и Джеймс ван Римсдайк (53-я, в большинстве).

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов не отметился никакими результативными действиями за 22 минуты 02 секунды игрового времени.

Отметим, этой победой «Бостон» прервал серию из двух подряд поражений и 26 февраля сыграет с командой «Нью-Йорк Айлендерс». Для «Филадельфии» это второй подряд поражение и 25 февраля команда сыграет с «Филадельфия Флайерз».