Оттава, , 09:53 — REGNUM Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» переиграл в овертайме команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Основное время матча завершилось с ничейным счетом 2:2. Голами у «Монреаля» отличились Ник Судзуки (2-я минута) и Кори Перри (55-я), у «Оттавы» — Дрейк Батерсон (10-я) и Джош Норрис (44-я).

Победный гол в овертайме записал на свой счет нападающий «Сенаторз» Брэди Ткачук (64-я).

Российские защитники «Оттавы» Никита Зайцев и Артём Зуб записал на свой счет в матче по одной результативной передаче, их российский коллега по клубу — форвард Евгений Дадонов, не отметился в игре результативными действиями. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов также не сделал никаких результативных действий за 12 минут 45 секунд, проведенных им на льду.

Отметим, этой победой «Оттава» прервала серию из двух поражений подряд и в следующем матче 24 февраля снова сыграет с «Монреалем», для которого это второе подряд поражение.