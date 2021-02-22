Киев, 22 февраля 2021, 09:51 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что России необходимо готовиться к санкциям, которые будут введены по делу блогера Алексея Навального. Об этом он заявил 21 февраля в эфире канала «Украина 24».
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Вместе с тем Климкин с сожалением отметил, что эти санкции будут символическими, но станут «шагом вперед».
По мнению Климкина, если будет больше санкций, будет поддержка недовольных действующей властью граждан РФ, которых Климкин назвал «гражданским обществом». Климкин также добавил, что некие «кремлевские кланы» якобы «начали играть свою игру». В качестве аргумента бывший министр привел съемку во дворце в Геленджике, который Навальный в своем фильме выдавал за дворец президента России Владимира Путина. Экс-министр также добавил, что президент России Владимир Путин якобы будет «искать» внешних врагов, первый из которых — Украина.
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Напомним, ранее Владимир Путин назвал фильм Навального о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России, компиляцией не связанных друг с другом эпизодов. Он также добавил, что данная информация муссируется уже на протяжении более десяти лет.
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