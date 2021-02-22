Киев, , 09:51 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что России необходимо готовиться к санкциям, которые будут введены по делу блогера Алексея Навального. Об этом он заявил 21 февраля в эфире канала «Украина 24».

Читайте также: За клевету на ветерана суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей

«Россия должна готовиться. Завтра будут санкции в отношении Навального. Они не выполнили решение ЕСПЧ», — заявил он.

Вместе с тем Климкин с сожалением отметил, что эти санкции будут символическими, но станут «шагом вперед».

«Санкции, которые будут завтра — к сожалению, всех разочарую. Они будут скорее символическими. Они классные, это шаг вперед…[Президент России Владимир] Путин понимает, что его начали качать. Никто вам это политкорректно не скажет, но, тем не менее, есть драйв на то, чтобы этого путинского режима в сегодняшнем виде не было», — добавил политик.

По мнению Климкина, если будет больше санкций, будет поддержка недовольных действующей властью граждан РФ, которых Климкин назвал «гражданским обществом». Климкин также добавил, что некие «кремлевские кланы» якобы «начали играть свою игру». В качестве аргумента бывший министр привел съемку во дворце в Геленджике, который Навальный в своем фильме выдавал за дворец президента России Владимира Путина. Экс-министр также добавил, что президент России Владимир Путин якобы будет «искать» внешних врагов, первый из которых — Украина.

«Ну и кремлевские кланы тоже начали играть свою игру. Эта история с Навальным, с дворцом Путина — кто и как снимал… Думаю, в этой ситуации у Путина маневр очень сужен. А когда маневр у Путина сужен, он будет искать внешних врагов. И первый внешний враг для него — это мы», — заключил он.

Читайте также: «Компиляция и монтаж» — Путин о фильме про дворец в Геленджике

Напомним, ранее Владимир Путин назвал фильм Навального о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России, компиляцией не связанных друг с другом эпизодов. Он также добавил, что данная информация муссируется уже на протяжении более десяти лет.

Читайте также: В Госдуме заявили об ответных мерах на санкции из-за Навального