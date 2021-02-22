Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Транснациональная авиастроительная корпорация Boeing попросила приостановить полеты авиалайнеров Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000−112 после инцидента в американском штате Колорадо.

Напомним, что у пассажирского самолета Boeing 777 в небе загорелся один из двигателей и часть его обшивки упала в жилом район в Колорадо. На борту в этот момент находился 241 человек. К счастью, никто не пострадал.

В связи с этим Boeing рекомендует приостановить полеты лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000−112 на время расследования.

Известно, что в эксплуатации находятся 69 таких самолетах, на стоянках находятся ещё 59. Стоит отметить, что в некоторых странах не стали дожидаться рекомендации от Boeing и уже приостановили полеты имеющихся лайнеров данной модели.