Ванкувер, Канада, , 09:13 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» переиграл в овертайме команду «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и закончилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Основное время матча завершилось с ничейным счетом 3:3. Шайбами в составе «Ванкувера» отличились Брэндон Саттер (2-я минута) и оформивший в матче дубль шведский форвард «Джетс» Элиас Петтерссон (44-я и 60-я, при игре 6×4). У «Виннипега» голами отметились Пьер-Люк Дюбуа (35-я), Марк Шайфли (45-я) и Нил Пионк (51-я, в большинстве).

Победный гол в овертайме записал на свой счет Пьер-Люк Дюбуа (61-я минута), этим оформивший в матче дубль.

Отметим, это вторая подряд победа «Виннипега», который в следующем матче 26 февраля сыграет с командой «Монреаль Канадиенс». Для «Ванкувера» это второе подряд поражение, 24 февраля клуб встретится с «Эдмонтон Ойлерз».