Берлин, , 09:02 — REGNUM Компания — оператор газопровода «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 AG запросила немедленную выдачу разрешения на строительство трубопровода в водах Германии. Соответствующий запрос был направлен в германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH).

Северный Поток-2 Gazprom.ru

Напомним, что ранее различные группы экологов в очередной раз опротестовали выдачу германскими властями разрешения на прокладку «Северного потока — 2». При этом заявку на прокладку трубы в германских водах Nord Stream 2 AG подала ещё в декабре 2020 года.

Теперь компания-оператор требует немедленной выдачи разрешения на прокладку трубопровода.

В BSH заявили, что получили запрос от Nord Stream 2 AG.

Ранее BSH продлил разрешение на строительство газопровода. Но экологическая организация Deutsche Umwelthilfe, а также Союз защиты природы попытались опротестовать это решение. Эти организации считают, что BSH при принятии решения не учел вопросы защиты природы и климата. Но в BSH ответили, что участок «Северного потока — 2», конечно, проходит рядом с заповедником для птиц, но он не будет оказывать никакого воздействия на перелетных птиц, так как проходит под водой. Кроме того, в этом районе и так активно осуществляется судоходство.