Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Власти США в самое ближайшее время дадут ответ на взлом электронных систем американских федеральных ведомств в декабре 2020 года. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, что в декабре 2020 года на фоне жесткой внутриполитической борьбы в США было заявлено, что электронные системы федеральных органов власти были взломаны. Сразу же появились утверждения представителей американских властей о том, что за кибератакой якобы стоит Россия. При этом бывший тогда президентом Дональд Трамп заявлял, что масштабы кибератаки и урон от нее преувеличивают.

Ставший президентом США Джо Байден уже не раз заявлял, что за кибератакой якобы стоит Россия.

Салливан заявил, что спецслужбы США ведут работу по установлению всех причастных к этой кибератаке.

«Во-первых, мы попросили наше разведывательное сообщество провести дальнейшую работу по определению причастных и масштаба ущерба и того, как эта атака произошла. Мы находимся в процессе», — сказал советник Байдена по национальной безопасности.

Он подчеркнул, что ответ на кибератаку будут дан очень скоро — речь идет не о месяцах, а о неделях.