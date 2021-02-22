Бильбао, Испания, , 08:50 — REGNUM Футбольный клуб из Бильбао «Атлетик» и команда «Вильярреал» сыграли с ничейным результатом в матче 24-го тура чемпионата Испании. Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Сан-Мамес» в Бильбао и закончилась вничью со счетом 1:1.

На 16-й минуте полузащитник «Вильярреала» Жерар Морено открыл счет, а на 44-й нападающий «Атлетика» Алехандро Беренгер его сравнял.

Отметим, по итогам матч в активе «Атлетик» стало 29 очков, что позволяет клубу находиться на десятом месте турнирной таблицы испанской Примеры. У «Вильярреала» 37 очков и шестое место.