Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:3.

В составе столичной американской команды голами отличились оформивший в матче дуль Ти Джей Оши (34-я и 52-я минута, обе — в большинстве), Джон Карлсон (50-я) и российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин (57-я, в большинстве).

У «Нью-Джерси» шайбами отметились шведский форвард клуба Андреас Юнссон (10-я, в большинстве), Джек Хьюз (24-я) и российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев (60-я, при игре 6×5).

Российский нападающий «Вашингтон» Евгений Кузнецов сделал в матче одну результативную передачу, его российский коллега по команде — защитник Дмитрий Орлов — не отметился в матче никакими результативными действиями. Российские защитник и нападающий «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев, также не отметились никакими результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон», который прошлый матч проиграл, встретится 24 февраля с командой «Питтсбург Пингвинз». «Нью-Джерси», для которых это второе подряд поражение, в этот же день сыграют с клубом «Баффало Сэйбрз».