Москва, , 08:28 — REGNUM Лидером по кассовым сборам в российском кинопрокате за период с 18 по 21 февраля стал фильм Олега Погодина «Конёк-Горбунок». Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.

Снятая по мотивам сказки Петра Ершова картина «Конёк-Горбунок», вышла в прокат 18 февраля. За три дня картина Олега Погодина собрала в кинотеатрах России более 285 млн рублей.

Второе место по сборам заняла комедийная мелодрама «Родные» режиссера Ильи Аксёнова. Картина вышла в прокат 11 февраля, а за последние три дня собрала в прокате 84,5 млн рублей.

Третье место по кассовым сборам за этот период заняла американская анимационная картина «Душа», собравшая за минувшие выходные 67,1 млн рублей. «Душа» удерживала лидерство по сборам в российских кинотеатрах с 21 января по 7 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале общие кассовые сборы фильма «Последний богатырь: Корень зла» в кинотеатрах России превысили 2 млрд рублей. Фильм Дмитрия Дьяченко стал четвёртой российской картиной, сборы которой превысили эту отметку.

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