Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Приостановку полётов авиалайнеров серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 рекомендовала авиакомпания Boeing после ЧП с аналогичным авиалайнером в американском штате Колорадо. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба авиакомпании.

Рекомендация авиакомпании Boeing о приостановке полётов касается 69 выполняющими полеты и 59 находящимися на хранении самолётами модели 777. Отмечается, что Boeing активно отслеживает события, связанные с авиарейсом 328 компании United Airlines и на время расследования авиапроисшествия Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) рекомендует отстранить от полётов самолёты указанной модели с с двигателями Pratt & Whitney PW 4000.

Уточняется, что приостановка полётов рекомендована до тех пор, пока Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не определит подходящий протокол проверки. Кроме того, авиакомпания поддержала решение авиарегуляторов Японии и США, которые уже постановили приостановить полеты этих авиалайнеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало об издании директивы о проверке авиалайнеров Boeing 777 Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) после ЧП с падением детали самолёта рядом с жилыми домами в американском штате Колорадо.

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