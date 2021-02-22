Нур-Султан, , 08:30 — REGNUM В Казахстане в минувшие сутки подтвердили 699 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили 22 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Еще у тринадцати человек заражение коронавирусом было выявлено клинико-эпидемиологически, результат теста на SARS-CoV-2 у них отрицательный.

В минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19 скончались семь человек, у двух из них результат теста на SARS-CoV-2 был отрицательным.

По состоянию на 22 февраля на лечении находятся 21 285 инфицированных, 4838 из них находятся в стационарах медицинских учреждений, 16 447 — получают помощь специалистов амбулаторно.

Состояние 242 пациентов оценивается как тяжелое, 53 — как критическое. 43 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Казахстане подтвердили 208 117 случаев заражения коронавирусом, 2699 человек скончались. Кроме того, у 48 983 инфицированных коронавирус был выявлен клинико-эпидемиологически. 612 инфицированных из данной группы скончались с начала пандемии.

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