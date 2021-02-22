Париж, , 08:22 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уверенно обыграл команду «Пари Сен-Жермен» в матче 26-го тура чемпионата Франции. Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Парк де Пренс» в Париже и закончилась в пользу гостей со счётом 0:2.

Голами в составе «Монако» отличились полузащитник Софьян Диоп (6-я минута) и чилийский защитник клуба Гильермо Марипан (51-я).

Российский защитник команды из Монако Александр Головин вышел на поле на 80-й минуте игры и не отметился никакими результативными действиями.

Отметим, по итогам матча «Монако» набрал 52 очка, что позволяет ему находиться на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1. У «ПСЖ» 54 очка и третьем место.