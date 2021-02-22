Санкт-Петербург, , 08:12 — REGNUM Вторую подряд ночь и утро в Петербурге наблюдается сильный снегопад, уже превысивший предыдущие рекорды этой зимы. На уборку выпавших «ненормативных» осадков с ночи 22 февраля выведено 1204 единицы техники и почти 400 работников ручного труда.

Уборка снега в Петербурге Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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Они сметают снег с дорог и тротуаров, формируют из него валы, которые затем грузят на самосвалы и вывозят на снегоплавильные и снегоприемные пункты.

Как сообщили в городском комитете по благоустройству, к полудню 21 февраля в городе выпало более 15 см снега, результат нового снегопада пока неизвестен. Всего с начала зимнего сезона из города было вывезено почти 750 тыс. кубометров снега.

Комитет просит автомобилистов и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

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