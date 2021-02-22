Тайбэй, , 08:09 — REGNUM Дефицит микросхем окажет ограниченное воздействие на крупнейших автопроизводителей, заявил председатель совета директоров Foxconn Лю Янг Вэй. Об этом сообщает агентство Reuters.

На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции в первой половине 2020 года спрос на автомобили снизился во всём мире. При этом распространившийся дистанционный режим работы и учёбы привёл к росту спроса на ноутбуки и планшеты. Это побудило многих производителей микросхем снизить производство чипов для автомобильной промышленности, нарастив выпуск компьютерных чипов.

Автомобильный рынок начал восстанавливаться к концу 2020 года, а в начале текущего года автопроизводители столкнулись с дефицитом чипов. Из-за нехватки микросхем многие компании были вынуждены приостановить некоторые заводы, снизив объёмы выпускаемых автомобилей.

Лю Янг Вэй объяснил, что крупные производители заранее прорабатывают план действий в случае дефицита тех или иных компонентов. Он подчеркнул, что дефицит окажет только ограниченной влияние на крупных клиентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале генеральный директор Renault Лука де Мео объявил о сокращении запланированного объёма производства на 2021 год на 100 тыс. автомобилей.

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