Беневенто, Италия, , 08:09 — REGNUM Римский футбольный клуб «Рома» и команда «Бенвенто» разошлись миром в матче 23-тура чемпионата Италии. Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на поле стадиона «Чиро Вигорито» в Беневенто и закончилась с ничейным счетом 0:0.

При этом «Беневнто» в начале второго тайма остался в меньшинстве, после удаления польского защитника команды Камила Глика на 57-й минуте, однако это никак не помогло римской команде.

Отметим, по итогам матча в активе «Ромы» стало 44 очка, что позволяет команде занимать третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Бенвенто» 25 очков и пятнадцатая строчка.