Хьюстон, США, , 07:52 — REGNUM Подача энергоснабжения в пострадавших от снежной бури и аномальных холодов домах восстановлена в американском штате Техас. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба местной энергетической компании Entergy.

Подача энергоснабжения была восстановлена для всех потребителей, пострадавших во время снежной бури в Техасе. Аномальные морозы и снегопад, продолжавшиеся на территории штата несколько дней, вызвали глобальные перебои в системе энергоснабжения. Компания Entergy была вынуждена прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии в момент коллапса.

Без энергоснабжения, водоснабжения и тепла в штате Техас оказались более четырёх миллионов человек. По официальным данным, жертвами холодов стали как минимум 58 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об иске на $100 млн, который подала к группе энергетических компаний Техаса семья мальчика, погибшего от переохлаждения во время массовых отключений энергоснабжения в штате.

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