Чернигов, Украина, , 07:47 — REGNUM На Украине все граждане, желающие получить вакцину от коронавирусной инфекции, будут привиты за счет государственного бюджета. Об этом 21 февраля во время пресс-конференции в ходе рабочей поездки в Чернигов заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщают Vesti.ua.

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По словам Ляшко, в государственном бюджете Украины предусмотрены средства, необходимые для покрытия расходов на бесплатную и добровольную вакцинацию населения старше восемнадцати лет.

«Все, кто захочет вакцинироваться, — вакцинируются», — добавил он.

Ляшко также пояснил, что из-за ограниченного доступа к вакцинам на государственном рынке всех привить одновременно не представляется возможным. В связи с этим правительством была разработана «дорожная карта» вакцинации, в соответствии с которой в первую очередь прививку получат лица из групп риска и работники «критических для государства» структур.

Главный санитарный врач также добавил, что детей не будут прививать от коронавируса, так, как ни один из препаратов для вакцинации от SARS-CoV-2 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украину из Индии в ближайшее время поступят 500 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.