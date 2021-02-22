Москва, , 07:36 — REGNUM Пусковая программа с космодрома «Восточный» на 2021 год может быть расширена за счёт двух дополнительных запусков ракет-носителей «Союз-2» со спутниками британской компании OneWeb. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Ранее в текущем году с «Восточного» планировали провести три запуска в интересах OneWeb по коммерческой программе. Также в 2021 году с космодрома в Амурской области планируют запустить лунную станцию «Луна-25», спутники «Метеор-М», «Ионосфера» и, возможно, радиолокационный спутник «Кондор-ФКА».

По данным издания, программа коммерческих запусков может быть расширена по инициативе французской компании Arianespace, являющейся оператором запусков в интересах OneWeb. В этом случае с «Восточного» могут быть организованы два дополнительных запуска, в ходе каждого из которых на орбиту будут выведено по 36 спутников.

Британская компания OneWeb формирует одноимённую группировку околоземных спутников для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Запуски спутников OneWeb осуществляются российскими ракетами-носителями «Союз» с космодромов «Байконур», «Восточный» и «Куру» во Французской Гвиане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину, что в 2021 году планируется проведение 29 пусков ракет космического назначения.

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