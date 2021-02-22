Вашингтон, 22 февраля, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Сразу три астероида приблизятся к Земле в течение суток. Об этом 22 февраля сообщает научно-исследовательский центр NASA JPL.

Theskylive.com Траектория 2020 XU6

Небесные тела пролетят мимо Земли 22 февраля. Диаметр самого крупного астероида 2020 XU6 составит 213 метров, он пройдёт на расстоянии около четырех миллионов километров от Земли. Как пояснили специалисты, на таком расстоянии космический гость не представляет опасности для жителей планеты.

Астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра и 2021 CC5 диаметром 40 метров пройдут в этот же день на расстоянии 5,6 миллиона километров и 6,9 миллиона километров от Земли. По утверждению учёных, эти небесные тела также не представляют опасности для нашей планеты и её обитателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похожем на метеорит объекте, который упал с неба во время грозы в Индонезии.