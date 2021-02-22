Екатеринбург, , 07:02 — REGNUM Впавшую на отдыхе в Египте в кому 41-летнюю жительницу Екатеринбурга вывезут на Урал самолётом МЧС. Об этом пишут СМИ.

По данным Е1.ru, борт уже готов и ждёт заключения врачей. У женщины диагностирована опухоль головного мозга. В кому она впала после инсульта, который произошёл в Хургаде. Брат женщины заявил журналистам, что за перелёт, а также за услуги команды врачей придётся заплатить 50 тыс. евро. Ранее он не сумел связаться с представителями посольства РФ в Египте.

Как сообщает издание, 20 декабря свердловчанка и её жених из Великобритании уехали в новогоднее путешествие и должны были вернуться 15 января. Однако затем связь с женщиной прервалась. Жених гражданки сообщил родственникам об ухудшении её здоровья.