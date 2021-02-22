Москва, , 06:50 — REGNUM Долгожданную оттепель пообещали метеорологи к концу предстоящей недели жителям центра европейской части России. Такой прогноз сделала 22 февраля заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью «Российской газете».

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По словам специалиста, сразу после праздничных дней, 24 февраля, в центр европейской части России с запада придёт атлантический циклон, который принесёт с собой резкое потепление. При этом 22 и 23 февраля в Санкт-Петербурге ожидается сильный снегопад, здесь выпадет около 25 см снега, что составляет половину месячной нормы осадков. Но уже в первый рабочий день начнётся потепление, уже 24 февраля температура воздуха поднимется до +3 градусов днём, а в последующие два дня возможно повышение температуры.

В Москву снегопад придёт сразу после праздников, 24 февраля. Ожидается выпадение до пяти см осадков, днём температура воздуха составит −10… −12 градусов. Днём 25 февраля ожидается до +4 градусов, такая дневная температура продержится до конца предстоящей недели. Возможно выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Гидрометцентра РФ, по всей России в течение пяти дней будут наблюдаться аномальные холода.

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