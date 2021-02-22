Качканар, Свердловская область, , 06:39 — REGNUM В Свердловской области возобновление подачи газа по газопроводу, порыв которого произошёл 21 февраля. планируется начать до 15:00 по местному времени 22 февраля. Об этом сообщает региональный Департамент информполитики.

К 6:00 рабочие собирались восстановить газопровод. А пока тысячи людей остаются без «голубого топлива».

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в семи километрах от Качканара. Порвало газопровод диаметров 200 мм. Без газа остались 10,5 тыс. квартир и 961 частный дом.

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