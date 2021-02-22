Качканар, Свердловская область, , 06:32 — REGNUM В Качканаре Свердловской области из-за аварии на газопроводе без газа для приготовления пищи остались 10,5 тыс. квартир. Об этом сообщает региональный Департамент информполитики.

Также газа временно лишился 961 частный дом. Губернатор региона Евгений Куйвашев поручил обеспечить всем необходимым тех граждан, которые пока остаются без «голубого топлива».

Как сообщало ИА REGNUM 21 февраля авария произошла на газопроводе низкого давления. Пострадавших нет. Также инцидент не повлиял на отопительный сезон, так как работающие на газе котельная и ТЭЦ перешли на резервное топливо.

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