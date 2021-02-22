Хьюстон, США, , 06:21 — REGNUM Иск на $100 млн к группе энергетических компаний подала семья мальчика, погибшего от переохлаждения во время снежной бури в американском штате Техас. Об этом 21 февраля сообщил телеканал KHOU.

Трагический инцидент произошёл в городе Конро. По данным телеканала, 11-летний мальчик погиб после того, как провёл ночь в трейлере, оставшемся без тепла и света из-за массовых отключений электроэнергии во время снежной бури. Родители погибшего ребёнка утверждают, что причиной его смерти стало переохлаждение, официальная причина смерти на настоящий момент не установлена.

Родственники погибшего подали иск к группе энергетических компаний Техаса ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), обслуживающей около 90% потребителей штата, и местной энергетической компании Entergy. Представители компании Entergy воздержались от комментариев по поводу произошедшего и выразили соболезнования родным погибшего. В свою очередь представители ERCOT отметили, что уверены в правильности решения местных энергетических компаний, вынужденных прибегнуть к веерным отключениям энергоснабжения в момент коллапса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении президента США Джозефа Байдена посетить штат Техас, пострадавший из-за аномальных холодов и снегопадов.

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