Качканар, Свердловская область, , 06:18 — REGNUM В Свердловской области произошёл порыв газопровода ООО «Газпром Трансгаз Югорск». Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Авария на газопроводе низкого давления диаметром 200 мм. произошла в семи километрах от Качканара. Объект обслуживает работу ТЭЦ города и котельной посёлка Валерьяновск. ТЭЦ и котельную временно перевели на мазут.

Угрозы населению нет, пострадавших также не имеется. В МЧС отмечают, что авария не повлияла на работу социально-значимых объектов.

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