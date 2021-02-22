Лондон, , 05:49 — REGNUM Принять меры по ситуации, складывающейся в области прав человека в России, Белоруссии, КНР и Мьянме призовёт Совет ООН по правам человека СПЧ ООН) глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Об этом стало известно из фрагментов речи Рааба, которые были распространены 22 февраля пресс-службой внешнеполитического ведомства страны.

Рааб утверждает, что в России, КНР, Белоруссии и Мьянме систематически нарушаются права человека и создавшаяся ситуация требует вмешательства международного сообщества.

В частности, глава МИД Британии намерен призвать членов СПЧ ООН рассмотреть ситуацию, создавшуюся в России вокруг блогера Алексея Навального и проверить действия российских властей на соответствие международным обязательствам в области прав человека. Касаясь ситуации в Белоруссии, Рааб отметил нелегитимность состоявшихся в стране президентских выборов, назвав их сфальсифицированными.

Также часть выступления Рааба будет посвящена положению в в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и в Мьянме, где, по мнению Рааба, ситуация «становится всё хуже» из-за захвата власти военными.

Напомним, сессия Совета ООН по правам человека состоится с 22 февраля по 23 марта.

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