Братислава, , 05:24 — REGNUM Негодование по поводу того, что правительство не смогло принять решение о закупке российской вакцины от COVID-19, выразил премьер-министр Словакии Игор Матович. Об этом 22 февраля сам политик написал в своём Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Премьер-министр настаивает на скорейшем приобретении Словакией вакцины «Спутник V» и был возмущён тем, что правительство не смогло принять решение о её закупке. Против такого решения выступили министры от правоцентристской партии «За народ», они настаивают на предварительной регистрации препарата Евросоюзом.

Матович опасается, что пока вакцина пройдёт процедуру регистрации, все её запасы уже будут распроданы российским производителем и Словакии придётся ждать поставок вакцин от Евросоюза, которые идут с большими задержками. Премьер-министр заявил, что тормозящие решение о закупке российской вакцины хотят, чтобы в стране «страдали от локдауна и напрасных смертей».

Премьер-министр напомнил, что разрешение на закупку вакцины может выдать минздрав Словакии, который ежегодно одобряет использование множества незарегистрированных лекарств. При этом до сих пор подобную практику никто не считал ущербной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению премьер-министра Словакии, у российской вакцины «Спутник V» нет недостатков, в связи с чем он настаивает на закупке правительством данного препарата.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Словакии настаивает на закупке «Спутника V»