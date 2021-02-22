Фукусима , Япония, , 04:59 — REGNUM Снижение уровня давления в защитном корпусе первого реактора аварийной АЭС «Фукусима-1» зарегистрировала компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO). Об этом 22 февраля сообщил телеканал NHK.

Падение давления в защитном корпусе первого энергоблока АЭС было зафиксировано 21 февраля около 18:00 по местному времени. Давление составило 0,9 Па, тогда как нормальное давление должно достигать 1,2 Па.

В настоящее время компания TEPCO устанавливает причину понижения давления. Предполагается, что причиной могла быть утечка азота, который используется для охлаждения реактора. TEPCO продолжает мониторинг данных, уточняется, что повышения уровня радиационного фона не отмечалось.

Напомним, 19 февраля TEPCO сообщила о снижении уровня воды в защитных корпусах первого и третьего реакторов АЭС. По мнению специалистов компании-оператора, это могло быть следствием землетрясения, произошедшего 13 февраля в Тихом океане у побережья Японии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Южной Кореи обратилось в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой проверить безопасность утилизации радиоактивной воды с выведенной из строя АЭС Фукусима.

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