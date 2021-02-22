Каир, , 04:28 — REGNUM Директор департамента благоустройства была уволена после того, как переименовала в честь своего мужа и его родни ряд улиц города Кафр-Шукр в египетской провинции Кальюбия. Об этом 21 февраля сообщает издание el-Watan.

Губернатор провинции Абдулхамид Хадджан принял решение об увольнении чиновницы после жалоб жителей города Кафр-Шукр. Жители были возмущены тем, что в генплане города ряд улиц оказался назван в честь супруга главы департамента благоустройства города, а также в честь родни супруга.

Как пояснил губернатор, действия чиновницы являются нарушением закона, такие решения могут принимать только местный народный совет или специальный комитет. В основном улицы в Египте называют в честь известных общественных деятелей, либо силовиков, погибших в борьбе с терроризмом. Сама чиновница отрицает все обвинения, поясняя, что вся ситуация является актом мести ей со стороны одного из жителей города.

В настоящее время расследованием обстоятельств дела занимается административная прокуратура.

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