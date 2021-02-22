Вашингтон, 22 февраля, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Директиву о проверке авиалайнеров Boeing 777 издало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) после ЧП с падением детали самолёта рядом с жилыми домами в американском штате Колорадо. Об этом 22 февраля сообщил глава FAA Стива Диксона в своём Twitter.

Thomas Naas Boeing 777 авиакомпании United Airlines

Отмечается, что поручение издать чрезвычайную директиву, обязывающую провести незамедлительные проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000 Стив Диксон издал после консультаций с экспертами по авиационной безопасности. Это означает, что ряд самолётов будет, по всей видимости, выведен из эксплуатации.

По словам Диксона, будут изучены полые лопасти двигателя, которые используются исключительно на самолётах данного типа. После данного заявления FAA авиакомпания United Airlines добровольно приостановила эксплуатацию 24 самолётов Boeing 777 с такими двигателями. Решение было приведено в действие немедленно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о авиапроисшествии в американском штате Колорадо, где с неба на задний двор жилого дома упал фрагмент обшивки авиалайнера Boeing 777. В результате происшествия никто не пострадал.