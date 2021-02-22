Тегеран, , 03:39 — REGNUM Временное техническое соглашение между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о мониторинге ядерных объектов Ирана позволит подготовить почву для дальнейших консультаций. Об этом заявил 22 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая перед журналистами после прилёта в Вену.

«Моя надежда, надежда МАГАТЭ, была в том, чтобы суметь стабилизировать ситуацию, которая была очень нестабильной. Я надеюсь, что данное техническое понимание это позволит», — отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ пояснил, что достигнутое соглашение позволит подготовить почву для политических консультаций на других уровнях. При этом Гросси уточнил, что будет приостановлен дополнительный протокол, а это означает уменьшение объёма доступа к ядерным объектам.

По словам Гроссии, количество инспекторов, проводящих мониторинг и верификацию ядерных объектов Ирана, не уменьшится. Верификация объектов будет проходить не в прежнем объёме, но удовлетворительным образом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о достижении между МАГАТЭ и руководством Ирана временной договорённости о мониторинге иранских ядерных объектов.

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