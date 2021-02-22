Лондон, , 03:11 — REGNUM Главные условия, необходимые для поэтапной отмены ограничительных мер в стране, назвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Заявление премьера было распространено 21 февраля его канцелярией, накануне оглашения плана правительства по выходу из общенационального карантина, введённого в связи с пандемией COVID-19.

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По словам премьера, были определены четыре важнейших условия, которые в обязательном порядке будут выполняться на каждом этапе отмены ограничений. Ключевое значение будут играть успешность осуществления программы массовой вакцинации населения; наличие данных, указывающих на снижение смертности и числа госпитализаций в результате применения вакцин; отсутствие угрозы перегрузки системы здравоохранения из-за возрастания числа больных и отсутствие данных, указывающих на «глобальное изменение» эпидемической ситуации в связи с распространением новых штаммов коронавируса.

Также будут дополнительно учитываться социальные и экономические факторы, которые будут говорить в пользу скорой отмены ограничений. Как отметил премьер, на каждом этапе будут анализироваться новейшие данные, решения будут приниматься на их основе с осторожностью, «чтобы не свести на нет уже достигнутые успехи».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Великобритании за сутки было выявлено 9834 новых подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2.

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