Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Поездку в пострадавший от сильнейшей за последние 30 лет снежной бури американский штат Техас намерен совершить президент США Джозеф Байден. Об этом 21 февраля сообщила в интервью телеканалу ABC пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, президент США запланировал посетить столицу штата город Хьюстон в середине предстоящей недели. Также Псаки уточнила, что в пострадавший штат на военных самолётах доставляются продукты питания, питьевая вода и генераторы.

Напомним, из-за аномальных холодов и снегопадов, продолжавшихся в штате Техас несколько дней, без электроэнергии осталось несколько миллионов человек. В результате понижения температуры во многих домах разорвались трубы, без воды в настоящее время остаются сотни тысяч жителей штата. Властям штата по распоряжению Байдена была направлена федеральная помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщалось, что в штате Техас из-за снежной бури погибли как минимум 58 человек.

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