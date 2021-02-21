Барселона, Испания, 22 февраля, 2021, 01:14 — ИА Регнум. Как минимум семеро участников беспорядков были задержаны полицией за прошедшие сутки в испанской Барселоне. Об этом 22 февраля сказано в сообщении каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Беспорядки в Барселоне, вспыхнувшие в связи с арестом рэпера Пабло Аселя, осуждённого за оскорбление короны и восхваление терроризма, продолжаются уже шестые сутки. Акция протеста в Барселоне началась у вокзала Сантс, откуда демонстранты направились к центру города, но путь им преградила полиция. Радикально настроенная молодёжь начала забрасывать стражей порядка камнями, бутылками и мусором.

Полиция оттеснила протестующих к площади Каталонии, куда толпа направилась, строя по пути баррикады. Сотрудники полиции задержали семерых человек, пятеро из них были задержаны за ограбление магазина одежды, ещё двое за общественные беспорядки. В ходе операции по задержанию нарушителей был ранен один полицейский.

Также 21 февраля прошли акции протеста в городе Бильбао (Страна басков). Они переросли в столкновения с полицией, один из протестующих совершил нападение на фотографа газеты Deia. В ходе беспорядков был задержан один человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за прошедшую неделю в городах испанской Каталонии было задержано не менее 34 участников беспорядков, связанных с задержанием и арестом рэпера Пабло Аселя.