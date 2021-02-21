Москва, , 23:33 — REGNUM В Федеральной таможенной службе России опровергли сообщения о задержках при оформлении цветочной продукции, ввозимой в страну. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Оформление ввозимой в Россию цветочной продукции происходит без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сообщения о якобы задержках в таможенном оформлении цветочной продукции и возможном дефиците цветов не соответствует действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители логистических компаний сообщили РБК, что при оформлении цветов на таможне у них возникли задержки, которые могут привести к дефициту.