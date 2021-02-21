Париж, , 23:27 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 84 306 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель в стране увеличился на 160 пациентов. Об этом в воскресенье, 21 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы Santé publique.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции выявили 22 046 случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3 605 181.

Днем ранее во Франции за сутки было выявлено более 24 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в санитарной службе Франции сообщили, что в стране от COVID-19 вакцинировали более 1 млн человек.

Читайте также: Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 328 человек