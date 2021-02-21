Тегеран, , 23:19 — REGNUM Руководство Ирана и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигли временного технического согласия о продолжении верификационной деятельности на его ядерных объектах. Об этом в своем Twitter сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Интенсивные консультации дали хороший результат. Достигнуто временное техническое согласие. МАГАТЭ продолжит необходимую верификацию и мониторинг в Иране», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Гросси в Тегеран состоялся по просьбе главы МАГАТЭ для проведения технических переговоров с Организацией по атомной энергии Ирана по поводу заявления Тегерана от 15 февраля и статьи 6 закона иранского парламента о стратегических мерах по снятию санкций.

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