* запрещённая в России организация

Москва, , 23:13 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили 36 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон в САР Вячеслав Сытник.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 36 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал он журналистам.

По его словам, в провинции Идлиб зафиксировано 17 обстрелов, в провинции Латакия — 11, в провинции Алеппо — два, в провинции Хама — шесть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что вооружённая сирийская оппозиция, присутствуя в этой зоне, могла бы «обеспечить если не уничтожение, то, по крайней мере, выдавливание представителей радикальных группировок». Если радикальных боевиков выдавят за пределы идлибской зоны, ситуацию можно будет стабилизировать.

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