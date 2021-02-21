Москва, , 22:57 — REGNUM Заявление главы штаба украинской партии «Европейская солидарность» Александра Турчинова о том, что вооруженные силы Украины ослабли по сравнению с временами президентства Петра Порошенко, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Пользователи оставили свои комментарии 21 февраля в социальной сети Facebook.

«Вот ведь какой гад. Так «опустить» сильнейшую армию Европы. Как он мог?», — задаётся вопросом Надежда З.

Многие пользователи указали на тот факт, что никто не собирается нападать на Украину. Поэтому, уверены они, государству нет никакой необходимости как-либо укреплять свои вооружённые силы.

«Зачем им армия? Сами не полезут — никто и трогать не станет», — считает Юра Б.

Некоторые комментаторы призвали руководство Украины в первую очередь решить экономические и социальные проблемы в стране, а уже затем задумываться об укреплении армии.

«Займитесь экономикой своей страны. Никто не собирается на вас никто нападать. Перестаньте народу Украины лгать», — обращается Юрий К.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что фигура Турчинова не представляет никакого веса в украинской политике. Поэтому, уверены они, слушать его вообще не имеет никакого смысла.

«Турчинов — никто. Слушать его — себя не уважать», — пишет пользователь под псевдонимом «Строгая Леди».

Напомним, 21 февраля глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил в эфире телеканала «Прямой» о том, что вооруженные силы Украины ослабли по сравнению с временами президентства Петра Порошенко.