Москва, , 22:54 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, являющейся головной организацией для торговой сети «Спортмастер», вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 21 февраля в социальной сети Facebook.

«Есть много столбов с освещением, можно и против них санкции ввести», — шутит Olga F.

Многие комментаторы не смогли обсудить новость без юмора. По их видению, санкции главы государства против спортивного магазина кажется им совершенно уморительными.

«Скоро дело дойдёт до бань и общественных туалетов», — пишет Valeriy P.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что власть на Украине потеряла адекватность и занимается чем угодно, но только не решением социальных и экономических проблем.

«И сколько они будут ещё рубить сучьев, на которых сидят? Рубили бы уже сразу всё своё древо под корень!», — поделился своим мнением Сергей Л.

Нашлись и те, для кого такое решение Зеленского оказалось ожидаемым. Они уверены, что бизнес должен уходить с Украины, иначе он будет «уничтожен» представителями власти этого государства.

«Всё логично. Очевидно, что все российские компании будут тем или иным образом отжаты. Давно уже свернуться надо было», — считает Игорь М.

Напомним, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО страны о санкциях в отношении зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, являющейся головной организацией для торговой сети «Спортмастер».