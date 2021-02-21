Москва, , 22:41 — REGNUM Россия и дальше будет помогать Сирии, заявил 21 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Россия помогает и будет дальше помогать Сирии», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал публикацию в СМИ о возможности поставок российской вакцины от COVID-19 в Сирию.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в ходе итоговой, третьей фазы исследований показала эффективность 91,6%. Результаты испытаний были опубликованы в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet.

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