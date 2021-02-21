Москва, 21 февраля 2021, 22:33 — REGNUM В Москве и Подмосковье из-за гололедицы объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Это 21 февраля следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.
«Жёлтый — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что период предупреждения из-за гололедицы в столице России и Московской области действует до 13:00 мск 23 февраля.
Ранее портал «Метеовести» сообщил, что с 21 по 23 февраля Москва будет находиться под влиянием очередного южного циклона, который принесет сильный мороз и снегопад.
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