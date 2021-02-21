Москва, , 22:45 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского подписать указ о возврате в собственность Киева участка нефтепровода «Самара-Западное направление» вызвало бурную реакцию в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 21 февраля в социальной сети Facebook.

«Как же можно от агрессора дизельное топливо получать? Санкции! Срочно!», — пишет Татьяна Е.

Многие пользователи оказались удивлены подобному исходу событий. Они предлагают перекрыть подачу топлива по данному направлению из России.

«А отключить национализированный нефтепровод нельзя?», — задаётся вопросом Alexander S.

Некоторые комментаторы считают, что вскоре транзит по данному нефтепроводу прекратится сам собой в результате завершения проекта «Северный поток — 2».

«Думаю, что скоро из этих труб получится хорошая канализация для Киева, не более», — пишет Зуфар И.

Нашлись и те, кому новости с территории Украины кажутся абсолютным абсурдом. Они предлагают перестать обращать на это внимание и сконцентрироваться на конкретной выручке от взаимодействия с соседним государством.

«А может стоит про Украину просто забыть? Ну, цирк у них там, нам то что? Платят деньги — получают товары, не платят — не получают. И из новостей убрать», — написал Игорь М.

Напомним, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о возврате в собственность Киева участка нефтепровода «Самара-Западное направление».