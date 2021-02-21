Алжир, , 22:24 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписал указ о роспуске нижней палаты парламента, сообщает 21 февраля агентство Algeria Press Service.

Отмечается, что согласно закону, выборы в парламент должны быть проведены в течение трёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Теббун объявил о роспуске нижней палаты парламента и организации досрочных парламентских выборов.

В связи с роспуском парламента в стране будут проведены досрочные выборы, кроме того, произойдут кадровые изменения в правительстве.

Напомним, 1 ноября 2020 года в Алжире прошёл референдум по внесению изменений в конституцию. Теперь, после внесённых изменений премьер-министром страны может стать только представитель партии, имеющей большинство в парламенте.