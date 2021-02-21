Вашингтон, , 22:21 — REGNUM В американском штате Миссури неизвестный открыл стрельбу в доме ветеранов. Об этом сообщает 21 февраля телеканал ABC со ссылкой на свои источники.

В сообщении говорится, что инцидент произошел в городе Кеннетт.

По последним данным, в результате стрельбы погиб один человек, еще четыре получили ранения. Отмечается, что состояние двоих пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

Как передавало ИА REGNUM, 18 февраля в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) произошла перестрелка.

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