Москва, , 22:25 — REGNUM На решение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова привиться американской вакциной от COVID-19 Moderna отреагировали в интернет-сообществе. Пользователи выразили своё мнение 22 февраля в социальной сети Facebook.

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«Они (США) не оценят этот шаг», — пишет Владимир Ш.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что российскому послу было необходимо привиться российской вакциной. Всё равно, по их мнению, в руководстве США не отреагируют на этот поступок.

«Блин, как не патриотично. Тогда нужно давать право выбора и в России», — написала Ольга М.

Ряд пользователей оказались совершенно не расстроены поступком Антонова. По их видению, он поступил правильно и этот шаг не имеет смысла политизировать.

«Привился и молодец! И нечего политизировать ещё и это», — поделился своим мнением Марина С.

Другие пользователи отметили, что американские дипломаты в России поступили аналогично и привились той вакциной, которую им предложили на территории Российской Федерации.

«Слушайте, что есть в стране, тем и прививаются. Американские дипломаты в России привились Спутником. Нормально всё», — считает Oksana R.

Напомним, 20 февраля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что привился американской вакциной от COVID-19 Moderna.