Тегеран, , 22:01 — REGNUM Информация со стороны США о начале переговоров с Ираном по вопросу задержанных американских граждан не соответствует действительности, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в правительстве.

По данным собеседника агентства, власти Ирана не ведут прямых переговоров с США по вопросу о задержанных граждан Соединенных Штатов.

Все контакты осуществляются через посольство Швейцарии в Тегеране, которое представляет интересы Вашингтона в Иране, уточнил источник.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон якобы начал переговоры с Тегераном по вопросу задержанных граждан США в Иране.

По его словам, существенный приоритет Белого дома «заключается в том, чтобы граждане США были в безопасности и вернулись домой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден никак не поменял политику своей страны в отношении Исламской Республики.

По словам Зарифа, Байден говорил, что политика его предшественника Дональда Трампа в отношении Ирана оказалась полностью провальной. Предполагалось, что политика США на иранском направлении изменится, но этого не произошло.