Лондон, , 22:00 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» в Лондоне на «Эмирэйтс Стэдиум» обыграл «Арсенал» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась — 1:0. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил Рахим Стерлинг.

«Манчестер Сити» (59 очков) лидирует в турнирной таблице АПЛ. Ближайший преследователь — «Лестер» (49 очкков) — на II строчке. «Арсенал» (34 очка) — на 10 месте.

Отметим, что команда Хосепа Гвардиолы не проигрывает в АПЛ с ноября 2020 г. Тогда «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» — 0:2.