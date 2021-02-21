Ростов-на-Дону, , 21:51 — REGNUM Футбольный клуб «Ахмат» (Чечня) одержал победу над «Ростовом» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча на «Ростов Арене» завершилась — 1:0. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победу грозненскому клубу принёс гол Бернарда Бериши — пенальти на 18 мин.

Отметим, что гости доигрывали матч в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Максим Ненахов.

Итак, «Ахмат» вышел в четвертьфинал Кубка России, «Ростов» завершил выступления в розыгрыше турнира.